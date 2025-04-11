Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına büyük jest

Allan Saint-Maximin, Maraton Fenerium Mağazası'nı ziyaret etti ve burada taraftarlara jestte bulundu.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği oyuncu bol bol imza dağıtıp, hayranları ile fotoğraf çektirdi. Taraftarlara bir de jest yapan Maximin, o an alışveriş yapan tüm sarı-lacivertlilerin aldığı ürünlerin ücretini ödedi.

"BEN HER ZAMAN BİRAZ GERİ VERMEK İSTERİM"

Allan Saint-Maximin, “Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım.” dedi.