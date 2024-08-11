Saint-Maximin'den Galatasaraylı taraftara flaş cevap

Arif Aydın Kaplan
Saint-Maximin'den Galatasaraylı taraftara flaş cevap

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, Adana Demirspor maçının ardından bir Galatasaraylı hesabın yorumuna cevap verdi.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe, mücadeleyi Edin Dzeko'nun tek golüyle kazanırken, golün pasını yeni transferlerden Allan Saint-Maximin verdi.

Saint-Maximin, Adana Demirspor karşısındaki performansı ile göz doldururken, taraftardan tam not aldı.

Saint-Maximin, 80. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

MAÇ SONU GALATASARAY TARAFTARI İLE ATIŞTI
Fransız futbolcu, maçın ardından sosyal medyada yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Maximin, Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini yazan bir Galatasaray hesabına, 'Maçımızı izlemeniz çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?' cevabını yazdı.

TRANSFER OLDUĞU GÜN DE KAPIŞMIŞTI
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu gün, '5 yıldızlı formayı sahada da gitmeni bekliyoruz. Bakalım giyebilecek misin' yorumunu yazan bir Galatasaray taraftarına 'Ağla, iyi gelir' şeklinde cevap vermişti.

27 yaşındaki yıldız futbolcunun bu diyaloğu sosyal medyayı salladı.

İşte o atışmalar:

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