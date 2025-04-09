Saint-Maximin'den samimi açıklamalar: "Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı' programında şampiyonluk hedeflerini, Mourinho ile ilişkisini ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

4-1 kazanılan Trabzonspor maçı hakkında konuşan Saint-Maximin, "Zorlu bir maçtı. Yediğimiz golden sonra karakter gösterdik ve 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk iddiamızı sürdürdük" dedi. Talisca'nın golünü "harika" olarak nitelendiren Fransız oyuncu, "Çok çalışıyor, bu gol ona özgüven verecektir" ifadelerini kullandı.

BABASININ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Geçirdiği zor dönemlerden bahseden Saint-Maximin, "Babamın sağlık sorunları beni çok etkiledi. Şimdi daha iyi durumda, Tanrı'ya minnettarım" diyerek duygularını paylaştı. Hayat felsefesini "Birbirinizi sevin" sözleriyle özetleyen futbolcu, iyi hatırlanmanın önemine vurgu yaptı.

MOURINHO İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Jose Mourinho hakkında konuşan Saint-Maximin, "Beni aradığında birçok seçeneğim vardı. Onun vizyonu ve Fenerbahçe taraftarının tutkusu beni buraya getirdi" dedi. Mourinho'nun genç oyunculara gösterdiği ilgiyi öven yıldız futbolcu, "Bunu yapmayacak birçok hoca var" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÇAĞRI

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Saint-Maximin, "Sosyal medyadaki yorumlara değil, sahaya odaklanmalıyız. Şampiyonluk için desteğinize ihtiyacımız var" çağrısında bulundu.