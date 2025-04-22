Saint Maximin’den ‘Savaşmaya devam’ mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Saint Maximin’den ‘Savaşmaya devam’ mesajı

Fenerbahçe’nin kanat oyuncusu Saint Maximin’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fransız oyuncu ‘Savaşmaya devam’ mesajı verdi.

Kayserispor karşısında 90+4. dakikada yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon sahasında 7 puan kaybetti, zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Ligde çıktığı 30 maçın 22'sini kazanan Fenerbahçe, 8 karşılaşmada ise puan kaybı yaşadı. 6 müsabakadan beraberlikle ayrılan Jose Mourinho'nun ekibi, 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Kayserispor karşısında 90+4. dakikada yediği golle 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 3 maçta karşılaşmaların sonunu getiremedi. Ligin 2. haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı. Ligin ilk yarısında Samsunspor deplasmanından 2-2'lik skorla dönen Mourinho'nun ekibi, bu maçta da 88. dakikada gol yemişti. Bu sezon berabere kaldığı 3 maçta golleri son bölümde yiyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 6 puan kaybetti.

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MAXİMİN'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Allan Saint-Maximin de sosyal medya hesabından Kayserispor maçı için bir paylaşımda bulundu ve şu sözleri dile getirdi:

"Yıkıldım.. bunun için üzgünüm.. Son nefesime kadar her şeyimi vereceğim. Savaşmaya devam edeceğiz."

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