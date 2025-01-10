Saint Maximin’i Suudi Arabistan’da dört gözle bekliyorlar

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Saint Maximin’i Suudi Arabistan’da dört gözle bekliyorlar

Fenerbahçe’den devre arasında ayrılması beklenen Saint Maximin, Suudi Arabistan’da dört gözle bekleniyor. Fransız futbolcunun bonservisi elinde bulunduran Al Ahli’nin hocası Matthias Jaissle, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

Fenerbahçe’nin sezon başında Al-Ahli'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Saint Maximin’in Ocak ayında geri dönme ihtimali doğdu.

Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Allan Saint-Maximin, Ocak ayında Al-Ahli'ye geri dönebilir.

Söz konusu haberlerde Saint-Maximin'in kendisine olan güven eksikliği nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılabileceği yazıldı.

Maximin'in ayrılığı sonrası Al-Ahli'nin hücum gücünde düşüş olduğu belirtilen haberde, teknik direktör Matthias Jaissle'in, Maximin'in geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

Saint-Maximin'in dönüşüyle Al-Ahli'nin performansının artmasının ve daha iyi sonuçlar almasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe ile 22 maça çıkıp 1379 dakika süre alan Saint-Maximin 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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