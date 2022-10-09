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Yazar ve şair Nurer Uğurlu yaşamını yitirdi

Hanım Ağa, Orhan Kemal'in İkbal Kahvesi ve "Türklük" kitaplarıyla bilinen yazar-şair Nurer Uğurlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 09:43
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Şair Nurer Uğurlu 82 yaşında hayatını kaybetti

Yazar ve şair Nurer Uğurlu yaşamını yitirdi
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Yazar-Şair Nurer Uğurlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Uğrlu'nun vefatının ardından Yayıncılar Birliği taziye mesajı paylaştı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Yayıncı, şair, araştırması Nurer Uğurlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz.

Örgün Yayınevi’nin kurucusu olan Nurer Uğurlu, Şişli Camii’nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

NURER UĞURLU KİMDİR?

1940 yılında Adana'da doğdu. Mersin Lisesi'nden mezun olduktan sonra hukuk fakültesine girdi. Örgün Yayınları'nı kurdu. GE-DA Yayın Dağıtım Şirketi'nde yöneticilik yaptı. Şiirleri Yeditepe, Dost, Yeni ve A gibi dergilerde yayınlandı.

İlk şiiri Adana'da Salkım adlı dergide 1955 yılında çıktı. 1964 yılında ilk şiir kitabı Masal yayımlandı. Deneme yazılarının yanı sıra liseler için tarih ve edebiyat ders kitapları hazırladı. 

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