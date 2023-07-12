Saiss'in Beşiktaş'tan neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Faslı yıldız Romain Saiss'in ayrılmak istemesinin perde arkasını Fransız basını açıkladı.

Saiss'in Beşiktaş'tan neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş'ın Faslı savunmacısı Romain Saiss, takımdan ayrılmak istiyor.

Fransız basını ise oyuncunun takımdan neden ayrılmak istediğini madde madde yazdı.

İLK NEDEN AİLESİ
Saiss'in ayrılmak istemesinin başında ailesinin Türkiye'de yaşamak istememesinin yattığı kaydedilirken İstanbul'a alışmakta zorlandıkları belirtildi. Bir başka neden olarak ise Saiss'in Dünya Kupası'nda sakatlığı bulunmasına rağmen Fransa maçında kendini riske etmesi ve Şenol Güneş'in bu durumu eleştirmesine içerlediği ifade edildi.

COLLEY'İN TRANSFER OLMASINA ÜZÜLDÜ
Beşiktaş geçen Ocak ayında Saiss'in ayrılığına izin vermemişti. Bu duruma sinirlenen Saiss'in yaz transfer döneminde gelen transferleri değerlendirmek istemesi Fransız basını tarafından yazıldı. Diğer neden olarak Omar Colley'in Beşiktaş'a transfer olması sonrası Saiss'in yedek kalması ifade edildi.

Beşiktaş, Romain Saiss için 4 milyon euro civarında bir bonservis ücreti istiyor.

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