Sait adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sait isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sait ne demek? Sait isminin anlamı nedir?

SAİT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sait ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kutlu, uğurlu.

- İbadet etmiş, Allah’a karşı görevini yapmış kimse.

- Sesi olan, ses çıkaran.

SAİT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sait ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sait ismini koymak caizdir.