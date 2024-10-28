Saka, Arsenal tarihine geçti: Thierry Henry'nin rekorunu kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saka, Arsenal tarihine geçti: Thierry Henry'nin rekorunu kırdı

Arsenal'ın genç yıldızı Bukayo Saka, Liverpool’a attığı golle kulüp tarihinde bir ilki başardı. Premier Lig’de 50 gol barajına en genç yaşta ulaşan Arsenal oyuncusu olan Saka, takımının Liverpool karşısında 1-0 öne geçmesini sağladı.

Arsenal'in kanat oyuncusu Bukayo Saka, sakatlıktan döner dönmez sahalara etkili bir başlangıç yaparak Liverpool karşısında tarihe geçti. İngiltere Premier Lig’in zirvesini ilgilendiren bu mücadelede, Saka henüz dokuzuncu dakikada Ben White’ın uzun pasını kontrol ederek Liverpool savunmacısı Andrew Robertson’ı geçti ve topu ağlarla buluşturdu.

Bu golle birlikte, 23 yaş 52 gün yaşında olan Saka, Arsenal tarihinde Premier Lig'de 50 gole ulaşan en genç oyuncu olarak bir rekora imza attı. Saka, bu başarıyla daha önce 24 yaş 128 gün ile kulübün efsane oyuncularından Thierry Henry'nin elinde bulunan rekoru kırarak, Arsenal tarihinde özel bir yer edindi. Premier Lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan yedinci oyuncu olan Saka, bu alanda da önemli bir başarıya imza attı. Liverpool’un unutulmaz golcüsü Robbie Fowler, 20 yaş 252 gün ile bu rekorun sahibi olarak listenin başında yer alıyor.

Saka’nın genç yaşta gösterdiği bu performans, hem Arsenal hem de Premier Lig tarihi için büyük bir anlam taşıyor.

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