Şaka gibi olay. Beyaz balina denize düşen cep telefonunu sahibine geri teslim etti

Beyaz balinaların zekası hem de insanlarla etkileşimi açısından sizi şaşırtabilir.

Norveç açıklarında bir kişi, yanlışlıkla cep telefonunu denize düşürüyor.

Beyaz balina, telefonun ardından deniz dalıyor ve onu yakalayarak yeniden yüzeye çıkarıyor ve sahibine teslim ediyor.

Telefon çalışmaya devam ediyor mu bilinmezken buradaki odak nokta telefonun çalışmasından ziyade balinanın muhteşem hareketi.