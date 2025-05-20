‘Şaka olsun’ diye kamyoneti üzerine sürdüğü arkadaşına çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Şaka olsun’ diye kamyoneti üzerine sürdüğü arkadaşına çarptı

Adana'da yol kenarında cep telefonuyla görüşme yapan Uğur Akçakoca, arkadaşının şaka yapmak amacıyla üzerine sürdüğü kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, 16 Mayıs günü Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Akçakoca yol kenarında cep telefonuyla görüşme yaparken, kendisini gören arkadaşı şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine sürdü. Sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet Akçakoca'ya çarptı. Kazayı gören çevredekiler Akçakoca'nın yardımına koşup, sürücüye tepki gösterdi. Sürücü de aracını park ettikten sonra Akçakoca'nın yanına gitti. Arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırılan Uğur Akçakoca'nın bacaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Akçakoca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Uğur Akçakoca'nın arkadaşından şikayetçi olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Şaka olsun’ diye kamyoneti üzerine sürdüğü arkadaşına çarptı

‘Şaka olsun’ diye kamyoneti üzerine sürdüğü arkadaşına çarptı

‘Şaka olsun’ diye kamyoneti üzerine sürdüğü arkadaşına çarptı

‘Şaka olsun’ diye kamyoneti üzerine sürdüğü arkadaşına çarptı

‘Şaka olsun’ diye kamyoneti üzerine sürdüğü arkadaşına çarptı

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