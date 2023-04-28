Erkek kişisel bakım ürünleri gün geçtikçe daha da çeşitleniyor. Özellikle sakal ve bıyık bakımına yönelik pek çok ürün mevcut. Peki, sakal bakımı nasıl yapılır? Sakal bıyık için bakım yöntemleri neler?

Erkek sakal ve bıyık bakımına yönelik ürünler her geçen gün çeşitleniyor. Gelişen teknolojilerle sakal ve bıyıkları gürleştirmek mümkün. Peki, sakal bakımı nasıl olmalıdır?

SAKAL BAKIMI NASIL YAPILIR?

Özellikle yaz aylarında kiri, teri, kir kalıntılarını ve ölü hücrelerini temizlemek için yüzünüzü ve sakalınızı düzenli olarak temizlemeniz çok önemlidir.

Nazik, kokusuz bir temizlik maddesi kullanın ve size uygun bir sakal kremi seçin. Sakalınızı temizlerken veya kuruturken çekmeyin, cildinizi tahriş edip kırılmasına neden olabilirsiniz.

Tahriş olmuş, kuru veya aşırı yağlı ve akneye yatkın ciltler sakal sağlığınızı bozacağı için özenle seçilmiş bir ürünle nemlendirin.

Sakalın kalınlığına ve uzunluğuna bağlı olarak doğru dolaşık açma ve fırçalama araçlarını kullanın ve bunları da düzenli olarak temizleyin. Ve dağınık görünmesini önlemek için sakalınızı düzenli olarak düzeltin.

Sakalın altındaki cildi ihmal etmeyin ve cilt temizliğinizi yapın. Bu sebeple sakalı kesmeden önce her zaman cildinizi yatıştırın ve nemlendirin.

Saçınızı uzama yönünden uzağa çekmek sorunlara yol açabilir, bu nedenle saç ve cilt bakımı söz konusu olduğunda nazik ve özen gösterilmesi gerekir. Ayrıca parmaklarınızı sakalınızın arasından geçirmekten, kaşımaktan veya aşırı derecede dokunmaktan kaçının. Hijyenik değil.

Şampuanı kafa derisine dairesel hareketlerle uyguladığınız gibi, sakalı da benzer şekilde temizleyin ve tercihen ılık suyla yıkayın.

Sert, kimyasal yüklü ürünler kullanmaktan kaçının. Temiz bir havluyla kurulayın ve saç kurutma makinesi kullanmanız gerekiyorsa sıcak moddan kaçının. Bunun yerine daha soğuk bir ayar seçin ve sakalınızı uzaktan dikkatlice kurutun.

Sakalınızın hatlarını ve ideal uzunluğunu tasarlamak ve belirlemek için profesyonel bir stilistten yardım alın ve ardından tavsiye ettikleri bakım ve bakım rutinini uygulayın.

Sağlıklı, besin açısından zengin bir diyet, saçların daha hızlı büyümesini sağlar, bu nedenle sağlıklı beslenin ve diyetinizin A, D, K, E ve B12 Vitaminlerini içerdiğinden emin olun. Çinko, kalsiyum, amino asitler ve protein alımınız ve hidrasyon seviyeleriniz de sadece genel sağlığınızı değil, saç ve sakal büyümenizi de etkileyecektir. Zararlı alışkanlıklar sakalların gürleşmesini engeller bu nedenle alımını en aza indirin ve dengeli bir yaşam tarzı sürün.

Her hafta sakalınıza iyi bir yağla masaj yapmak için biraz zaman ayırın. Kıl dönmesi, sivilce veya kepek probleminiz varsa bir dermatoloğa görünün.

Okaliptüs yağı, sakalları gürleştirmek ve uzatmak için çok faydalı olabilir. Okaliptüs yağı sakalları besler. Gürleştirir. Sakalların dökülmesini engeller ve sakal çıkarmaya yardımcı olur.