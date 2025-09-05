Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi: Sakarya'da duygu seli!

Hendek’teki Dikmen Mahallesi Camii’ne getirilen Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, cuma namazı sonrasında ziyarete açıldı. Cam fanus içinde korunan Sakal-ı Şerif’e cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak sırayla ziyaret etti ve dualar okudu. Sakal-ı Şerif’i öpüp yüzlerine süren cemaat, sevgilerini ifade etti.

Salavatlarla ziyaret edilen Sakal-ı Şerif, sunum sonrası tekrar muhafazaya alındı. Sakal-ı Şerif’i ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mücahit Akgün, “Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini görmek muhteşem bir his. Bugüne dek görmemiştim, burada nasip oldu. Bu imkânı sunanlara teşekkür ederim. Çok mutluyum, ilk kez gördüm, harika bir duygu.” dedi.

Dikmen Mahallesi Merkez Camii İmamı Muhammet Fatih Kadıoğlu ise, “Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizi Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’ne ulaştırdı. Peygamberimizin doğum haftasına denk gelmesi vesilesiyle Sakal-ı Şerif’i buraya getirmek nasip oldu. Cemaatin ziyaretine sunduğumuz Sakal-ı Şerif’i vatandaşlar sırayla ziyaret etti.” diye konuştu.

Sakal-ı Şerif'i görmek için yüzlerce vatandaş Ulu Camii'ne akın etti

Kütahya’da Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı: Mekke Camisi'nde uzun kuyruklar oluştu