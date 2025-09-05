Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi: Sakarya'da duygu seli!

Kaynak: İHA
Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi: Sakarya'da duygu seli!

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i cuma namazı sonrası cemaatin ziyaretine sunuldu.

Hendek’teki Dikmen Mahallesi Camii’ne getirilen Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, cuma namazı sonrasında ziyarete açıldı. Cam fanus içinde korunan Sakal-ı Şerif’e cemaat yoğun ilgi gösterdi.

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-1.jpg

Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak sırayla ziyaret etti ve dualar okudu. Sakal-ı Şerif’i öpüp yüzlerine süren cemaat, sevgilerini ifade etti.

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-2.jpg

Salavatlarla ziyaret edilen Sakal-ı Şerif, sunum sonrası tekrar muhafazaya alındı. Sakal-ı Şerif’i ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mücahit Akgün, “Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini görmek muhteşem bir his. Bugüne dek görmemiştim, burada nasip oldu. Bu imkânı sunanlara teşekkür ederim. Çok mutluyum, ilk kez gördüm, harika bir duygu.” dedi.

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-3.jpg

Dikmen Mahallesi Merkez Camii İmamı Muhammet Fatih Kadıoğlu ise, “Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizi Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’ne ulaştırdı. Peygamberimizin doğum haftasına denk gelmesi vesilesiyle Sakal-ı Şerif’i buraya getirmek nasip oldu. Cemaatin ziyaretine sunduğumuz Sakal-ı Şerif’i vatandaşlar sırayla ziyaret etti.” diye konuştu.

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-4.jpg

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-5.jpg

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-6.jpg

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-7.jpg

sakal-i-serife-yogun-ilgi-sakaryada-duygu-seli-yenicagw-8.jpg

Sakal-ı Şerif'i görmek için yüzlerce vatandaş Ulu Camii'ne akın ettiSakal-ı Şerif'i görmek için yüzlerce vatandaş Ulu Camii'ne akın etti

Kütahya’da Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı: Mekke Camisi'nde uzun kuyruklar oluştuKütahya’da Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı: Mekke Camisi'nde uzun kuyruklar oluştu

Son Haberler
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi