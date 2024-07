Sakarya 2. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/916 Esas

KARAR NO : 2024/713

Davacı Özlem Bakır tarafından davalı İlyas Bakır aleyhine açılan boşanma davasında tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın kısmen kabulü ile;

1-Tarafların kusur erkekte olmak şartıyla Sakarya ili Karasu ilçesi Gölköprü mah/köyü, cilt no.10, hane no.63, BSN 27'de kayıtlı, Necmettin ve Çidem kızı, Sakarya 13/07/2000 doğumlu, 10076448088 TC kimlik numaralı ÖZLEM BAKIR ile aynı yer nüfusuna BSN.19'da kayıtlı, Salih ve Füsun oğlu,Karasu 24/05/1999 doğumlu, 25526452416 TC kimlik numaralı İLYAS BAKIR'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk Elisa Yaren' in velayetinin çocuğun yaşı anne şafkat ve merhametine ihtiyacı babanın doğru düzgün adresinin bulunmaması değerlendirilerek TMK 336 maddesi gereği anneyeverilmesine,

3-Müşterek çocuk ile baba arasında her hafta Cumartesi, dini bayramların 2. günü, babalar günü, saat 10.00 ile 18.00 arasında, yatısız şekilde kişisel ilişki kurulmasına, çocuğun baba tarafından alınıp baba tarafından bırakılmasına, TMK 324 maddesi gereğince Kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar edilmesine, (ihtar edildi)

4-Velayeti annede olançocuğa ilişkin herhangi bir mal varlığı var ise MK. 353 maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde malvarlığınailişkin defterin tutularak mahkememize ibrazına, şayet mal varlığı yok ise meydana gelecek değişikliklerinde bu tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize bildirilmesi,TMK'nun 362. Maddesi gereğince velayet ve yönetim hakları sona erince çocuğun mallarını hesabı ile birlikte ergin çocuğa, vasisine veya kayyuma devretmesi gerektiğinin ihtarına (ihtarat yapıldı), TMK' nun 352. Maddesinden 363. Maddesine kadar olan maddelerde düzenlenen hükümler gereğince yükümlülüklerini en doğru biçimde yerine getirmesi hususunda uyarılmasına (uyarıldı)

5-Tahsilde tekerrür oluşturmamak şartıyla dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TMK 169 maddesi gereğince 2000 TL tedbir nafakasının erkekten alınarak çocukların infak ve iaşesinde harcanmak üzere velayeti kendisine bırakılan kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar kesinleştiğinde TMK 182 maddesi gereği iştirak nafakası olarak devamına,

6-Tahsilde tekerrür oluşturmamak şartıyla dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TMK 169maddesi gereğince 2000 TL tedbir nafakasının davalı erkekten alınarak kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar kesinleştiğinde TMK 175 maddesi gereğince yoksulluk nafakası olarak devamına,

7-TMK 174/1 gereğince 50.000 TL maddi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

8-TMK 174/2 gereğince 50.000 TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

9-Adli yardım nedeniyle alınmayan ve alınması gerekli 855,20 TL başvurma ve peşin harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

10-Suç üstü ödeneğinden karşılanan ve dosya üzerinden hesaplanan 31.168,25‬ TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

11-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 İkinci Kısım İkinci Bülüm) göre hesaplanan 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

12-Fazla yatan gider avansı var ise karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda, hesap numarası var ise bu numara üzerinden, yok ise ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak GÖNDERİLMESİNE,

Dair, taraflara tebliğinden itibaren HMK 345 maddesi gereğince 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı asil, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065496