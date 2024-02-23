SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 / 00:01

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T.C.

SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/38 Esas

Davacı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dava konusu Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 1141 Parselde kayıtlı taşınmaz hususunda aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Sevim Doğan'ın ( Salih ve Emine oğlu 11/04/1949 doğumlu) ile davalı Şenay Uztürk'ün ( Orhan ve Fethiye kızı 25/01/1957 doğumlu) adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

18/02/2022 tarihli Fen Bilirkişisi raporunda; '' İfraz öncesi 1141 nolu parselde ifraz işlemi sonucu yapılan tescil işlemi sonucunda 74,63 m2 yüzölçümlü yol vasfındaki taşınmaz 1/192 hisse oranında Sevim DOĞAN:Salih kızı adına tescil edilmiş olup; söz konusu hissesine karşılık yol vasfındaki 13450 nolu parselde 0.39 m2'lik alana isabet ettiği hesaplanmıştır. Taşınmazın geriye kalan 191/192 hissesi ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmiş olup; hisseye isabet eden alan 76.24 m2 gelmektedir.''

20/04/2022 tarihli Teknik Bilirkişi Kurulu Raporunda: ''Dava konusu taşınmazın kamulaştırmaya esas olan 74.63 m² alanın 1/192 hissesine sahip olan Sevim Doğan'a kamulaştırma bedeli olarak 369,05 TL değer tespiti yapıldığı ''

13/11/2022 tarihli Teknik Bilirkişi Kurulu Raporunda: '' Dava konusu taşınmazda davalı Sevim Doğan'ın hisse alanın 0,39 olduğu, tespit edilen m² değerinin 949,45 TL, tespit şeklinin bilirkişi raporu, hissesine düşen miktarın 369,05 TL olduğu ''

Hususları tespit edilmiş olup, bilirkişi raporları iş bu ilanın ilan tarihi itibariyle '' HMK 281-(1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. Bilirkişi raporuna karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi hâlinde yine bu süre içinde mahkemeye başvuran tarafa, sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.'' hükmü ihtarı ile ilanen tebliğ olunur. 19/02/2024