Sakarya Büyükşehir Basketbol'a tecrübeli forvet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Basketbol'a tecrübeli forvet

2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, dış transferde bir hamle daha yaparak tecrübeli forvet Gökhan Aydın ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bu sezon yeniden Play-Off hedefiyle yola çıkan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 5’i dış transfer olmak üzere toplam 6 oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-siyahlı ekip, forvet pozisyonunda tecrübeli bir ismi daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon 1.Lig ekibi Finalspor adına mücadele eden Gökhan Aydın, 2025-2026 sezonunda Büyükşehir forması giyecek. Baş Antrenör Sinan Çambel yönetiminde güçlü bir ekip kurmak isteyen Sakarya temsilcisi, bu transferle hücum hattını kuvvetlendirdi.

TRANSFER AÇIKLANDI

Büyükşehir Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda tecrübeli oyuncu Gökhan Aydın ile anlaşma sağladık. Kendisine yeşil-siyahlı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

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