Sakarya Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 9 işçi alınacak. Su ve Kanalizasyon İdaresi personel bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 unvanda 9 personel alacak.
Adaylar başvurularını Bugün (21 Ekim 2022) gün boyunca Sakarya büyükşehir belediye başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi personel Anonim Şirketi e-posta adresine elektronik olarak yapacaklardır.
4 işçi, 3 teknisyen ve 2 tekniker alınacaktır.
ŞARTLARTürk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kamu kurumunda çalışmaya engel teşkil edecek durumu olmamak,
Sakarya ilinde ikamet ediyor olmak,
Tercihen B sınıfı sürücü belgesine SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak,
Tercihen mesleğe göre belgesi sertifika vb belgelere sahip olmak.
TEKNİSYEN ALIMI İÇİN
En az Teknik Lise Elektrik, Tesisat, Çevre, Harita, İnşaat vb bölümlerinden mezun olmak.
TEKNİKER ALIMI İÇİN
En az Önlisans Elektrik, Tesisat, Çevre, Harita, İnşaat vb bölümlerinden mezun olmak.
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