Sakarya Geyve Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Sakarya Geyve Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 zabıta memuru alınacak.

Adaylar başvurularını 12 - 16 Aralık 2022 tarihleri arasında Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Belediye Hizmet Binası numara 8 Geyve Sakarya adresine şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü lisans programlarının en az birinden mezun olmak.

En az (A) sınıfı veya (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2022 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.