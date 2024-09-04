Sakarya Geyve'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Sakarya Geyve'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazası, büyük paniğe neden oldu.

Epçeler Mahallesi Cevat Ayhan Köprüsü girişinde, iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine seyir halindeki bir otomobil ile Alifuatpaşa mevkiine doğru seyir halindeki bir servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, itfaiye makası ve diğer ekipmanlarla araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması başlattı.

Uzun süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisine devam ediliyor.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak olayla ilgili detaylı bilgi topladı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Gurbetçi Türkiye ve İngiltere’yi kıyasladı: Mirasımı satayım...
Gurbetçi Türkiye ve İngiltere’yi kıyasladı: Mirasımı satayım...
Saray Kral Charles'ın cenazesine hazırlanıyor: Operasyon Menai Köprüsü
Saray Kral Charles'ın cenazesine hazırlanıyor: Operasyon Menai Köprüsü
Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu
Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu
CHP ve MHP’nin Anayasa çelişkisi!
CHP ve MHP’nin Anayasa çelişkisi!
‘Güzel Aşklar Diyarı’nda geri sayım
‘Güzel Aşklar Diyarı’nda geri sayım