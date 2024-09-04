Sakarya Geyve'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Epçeler Mahallesi Cevat Ayhan Köprüsü girişinde, iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine seyir halindeki bir otomobil ile Alifuatpaşa mevkiine doğru seyir halindeki bir servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, itfaiye makası ve diğer ekipmanlarla araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması başlattı.

Uzun süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisine devam ediliyor.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak olayla ilgili detaylı bilgi topladı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.