Sakarya Kaynarca SYDV personel alacak

Sakarya Kaynarca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 9 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

4 yıllık lisans mezunu olmak,

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.