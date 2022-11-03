Sakarya Kaynarca SYDV personel alacak

Sakarya Kaynarca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 9 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
4 yıllık lisans mezunu olmak,
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
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