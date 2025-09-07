Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yılı anıldı

Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yıl dönümünde, Haymana ve Polatlı’nın tarihî direnişi ve kahramanlığı bir kez daha anıldı. Haymana Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen "12 Eylül Sakarya Zaferi Son Kale Haymana" etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yayımlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nin 26 Ağustos 1921 tarihli baskısı yeniden basılarak Polatlı’da binlerce vatandaşa dağıtıldı.

Bu anlamlı etkinlik, Sakarya cephesinde verilen destansı mücadelenin ruhunu bugünün insanına taşıdı; tarihî belgeyle geçmişe dokunma imkânı sunarken, Haymana ve Polatlı'nın Cumhuriyetin temellerinin atıldığı topraklar olduğunu bir kez daha hatırlattı.



Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece süren ve Türk ordusunun "savunmadan taarruza geçtiği" tarihi bir dönüm noktasıydı. Bu savaşın en çetin ve belirleyici çatışmaları ise Haymana ve Polatlı topraklarında yaşandı. Muharebenin yaklaşık %60’ı Haymana’da gerçekleşirken, Polatlı ise cephe gerisindeki lojistik desteği ve direnciyle zaferin yapı taşlarından biri oldu.

12 Eylül 1921’de, düşman ordusu Haymana’nın savunmasını geçemeyerek durduruldu. Böylece bu topraklar, yalnızca birer coğrafi alan değil; Türk milletinin azmini ve direniş gücünü simgeleyen birer "son kale"ye dönüştü.