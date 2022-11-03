Sakarya’da suya zam mı geldi? Sakarya neden gündem oldu?

AK Parti’nin yönettiği Sakarya Büyükşehir Belediyesinde suya yüzde 50 zam yapılması kamuoyunda eleştirilere sebep olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den zamma ilişkin ‘zorunlu güncelleme’ açıklaması geldi. Zamma karşın gösterilen diğer gerekçeler ise artan elektrik ve diğer maliyetler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) 2 Ekim 2022 Çarşamba günü yani dün, yapılan 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, geçen yılın aralık ayından bu yana elektrik tarifelerine gelen zam nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yapılacak zam konuşuldu.

Yüzde 50 oranında gerçekleşecek zammın sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, artan maliyetlerden dolayı yapılan 'zorunlu güncellemenin vatandaşlara en uygun haliyle yansıtılacağını ifade etti.

Bir maddelik gündem maddesi ise meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İSTANBUL’DA VE ANKARA’DA İNDİRİM, SAKARYA’DA ZAM YAPTIRDILAR

CHP'nin yönetimindeki İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nde Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti, geçen ay her iki kentte de su faturalarında indirim kararı almıştı. İstanbul'da 2021 Aralık ayında suya yüzde 17 indirim yapılırken, Ankara'da 2022 Ekim ayında suya yüzde 50 indirim gelmişti. İstanbul'da yıl içerisinde suya zam talebi birçok kez AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.