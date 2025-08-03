Sakarya Nehri'nde kaybolmuştu! 22 yaşındaki Görkem'in cansız bedeni bulundu

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarına giden Görkem Satmaz, serinlemek çini girdiği suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışması başlattı. Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı.

Arama çalışmalarının 3'üncü gününde saat 08.00 sıralarında Görkem Satmaz'ın, suya düştüğü yerden 500 metre ileride cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Satmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor