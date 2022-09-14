Sakarya Sasay işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Sakarya Sasay, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
45 yaş altı olmak
Erkek olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Sakarya ilinde ikamet etmek
Emekli olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
İkametgah
Kimlik fotokopisi
Adli sicil belgesi
Askerlik durum belgesi
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