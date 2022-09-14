Sakarya Sasay işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Sakarya Sasay, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

45 yaş altı olmak

Erkek olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Sakarya ilinde ikamet etmek

Emekli olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

İkametgah

Kimlik fotokopisi

Adli sicil belgesi

Askerlik durum belgesi