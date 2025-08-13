Sakarya semalarındaki manzara büyüledi!

Gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlendi. Perseid meteor yağmurunun en yoğun görüldüğü bu gece, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası'nda da eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmuru, şehir ışıklarının az olduğu bölgelerden net şekilde izlenebildi.

Uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen ve çekim sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıklarının da kadraja dahil olduğu anlar görsel şölene dönüştü.