SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
T.C.
SAKARYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/106 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3653 Ada 3 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 667,29 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 2.669.160,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:42
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 344 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 7.100 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 4.260.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:52
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3653 Ada 4 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 665,30 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 2.661.200,00 TLKDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 800 Parsel,Tarla
Yüzölçümü : 14.800,00 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 5.180.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:12
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 884 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 7.600 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 3.800.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:22
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 146 Parsel, 24.481,26 M2, tarla
Yüzölçümü : 24.481,26 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 17.136.882,00 TLKDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:32
15/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01933986