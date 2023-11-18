SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/106 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3653 Ada 3 Parsel, Tarla

Yüzölçümü : 667,29 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 2.669.160,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 344 Parsel, Tarla

Yüzölçümü : 7.100 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 4.260.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:52

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3653 Ada 4 Parsel, Tarla

Yüzölçümü : 665,30 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 2.661.200,00 TLKDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 800 Parsel,Tarla

Yüzölçümü : 14.800,00 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 5.180.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:12

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 884 Parsel, Tarla

Yüzölçümü : 7.600 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 3.800.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:22

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 146 Parsel, 24.481,26 M2, tarla

Yüzölçümü : 24.481,26 m2 İmar Durumu:Dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 17.136.882,00 TLKDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:32

15/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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