Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 akademik personel alacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), çeşitli fakülte ve yüksekokullarında görev yapmak üzere 6 akademik personel alımı için ilan yayımladı.
İlanla birlikte, 2 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alınacak.
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Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.
Başvuru süreci ve sonuçlar, "https://ilan.subu.edu.tr/ "adresinden takip edilebilecek.
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