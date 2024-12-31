Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 akademik personel alacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 akademik personel alacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve diğer bölümlerinde görev yapmak üzere 6 akademik personel alacak. 2 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi için başvurular 15 gün içinde yapılabilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), çeşitli fakülte ve yüksekokullarında görev yapmak üzere 6 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

İlanla birlikte, 2 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alınacak.

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Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

Başvuru süreci ve sonuçlar, "https://ilan.subu.edu.tr/ "adresinden takip edilebilecek.

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