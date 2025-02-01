Sakarya Valiliği’nden vatandaşlara yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehir genelinde mevsim normallerinin altına düşecek olan soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba günü ise mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba günü mevsim normallerinin 6-12 derece altına düşeceği, soğuk havanın kuvvetli rüzgarla birlikte hafta boyunca etkili olacağı, ayrıca söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.