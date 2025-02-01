Sakarya Valiliği’nden vatandaşlara yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya Valiliği’nden vatandaşlara yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehir genelinde mevsim normallerinin altına düşecek olan soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşı uyardı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehir genelinde mevsim normallerinin altına düşecek olan soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba günü ise mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba günü mevsim normallerinin 6-12 derece altına düşeceği, soğuk havanın kuvvetli rüzgarla birlikte hafta boyunca etkili olacağı, ayrıca söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Son Haberler
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi