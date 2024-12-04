Sakarya’da 1 ayda uyuşturucu ve kaçakçılıktan 134 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da 1 ayda uyuşturucu ve kaçakçılıktan 134 şüpheli yakalandı

Sakarya'da jandarma ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 134 şüpheli yakalandı 12'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya ve kaçakçılığa geçit vermemeye kararlılıkla devam ediyor. Kasım ayında yapılan 97 operasyonda gözaltına alınan 134 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 8 milyon 560 bin adet makaron, 5 ton 871 kilogram kaçak tütün, 5 kilo 276 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 217 gram kubar esrar, 200 gram amfetamin, 276 gram met amfetamin, 277 gram skunk, 129 adet sentetik hap, 80 mililitre amfetamin, 56 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir bitkisi, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet hassas terazi, 98 litre kaçak alkol ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira nakit para ele geçirildi.

Sakarya’da 1 ayda uyuşturucu ve kaçakçılıktan 134 şüpheli yakalandı

Sakarya’da 1 ayda uyuşturucu ve kaçakçılıktan 134 şüpheli yakalandı

Son Haberler
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda