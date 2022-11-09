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Sakarya’da 10 ilçede kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince 10 ilçede gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 874 bin 738 adet makaron, çok sayıda kozmetik ürünü, sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak ise 72 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 18:07
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Sakarya’da 10 ilçede kaçakçılık operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

Sakarya’da 10 ilçede kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi adına 10 ilçede operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken şüphelilerin araçları, iş yerleri ve evlerinde aramalar yapıldı. Gerçekleşen aramalarda, 5 milyon 874 bin 738 adet makaron, 13 bin parti kozmetik ürünü, 6 bin paket sigara, puro ve sigara kağıdı, bin 400 elektronik sigara ve likidi, 987 kilogram nargile ve tütün ürünü, 798 parça alkol ürünü, 488 parça saat, gözlük, cüzdan, krem ve parfüm, 71 farklı çaplarda fişek, 30 silah parçası, 8 sigara yapım makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 272 adet sahte 100’lük banknot ele geçirildi. (AA)

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