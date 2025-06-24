Sakarya'da 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Sakarya'da 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda meydana geldi.

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Sürücüleri öğrenilemeyen 54 ZK 779 plakalı otomobil ile 34 GVF 856 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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