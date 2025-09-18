Sakarya'da 2 bin 372 yangına müdahale edildi

Sakarya'da son üç ayda 2 bin 372 yangına müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangınlara ilişkin bilanço raporu hazırlandı.

Raporda, geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında 103'ü bina, 69'u iş yeri, 84'ü araç, 39'u orman olmak üzere 1787 yangın vakası yaşandığı, bu yılın aynı periyodunda 128'i bina, 86'sı iş yeri, 95'i araç, 41'i orman olmak üzere 2 bin 372 yangın vakası meydana geldiği belirtildi.

Yangınların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kentte ihmallerin ortadan kaldırılması ve afet anında yapılması gerekenler hakkında eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

İtfaiye erleri, okul, kurum, STK, fabrika, üniversite ve belediye binalarında görevli personellere müdahale eğitimi ile yangın anında tahliye tekniğini uygulamalı gösteriyor.

Ayrıca, yeni açılan Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimler sayesinde deprem ve yangın simülasyonlarında insanlar bilinçlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında hassasiyetle hareket ettiklerini belirtti.

Sigara izmaritinin vereceği zararın boyutunu her mecralarda anlattıklarını kaydeden Selamet, "Bu yaz ayında ciğerlerimizin nasıl yandığını hep birlikte gördük. Doğal bir süreci yaşadığımız doğru, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşıyoruz fakat müdahale ettiğimiz yangınlarda insan ihmaliyle gerçekleşen birçok yangını da yaşadık. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Yeşilin her tonuyla, doğasıyla cennet bu şehrin bir karış toprağı küle dönmesin istiyoruz." ifadelerini kullandı.