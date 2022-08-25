Sakarya'da 2 grup birbirine girdi

İHA'nın haberine göre, olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi tüfekle, 3 kişi de darp edilerek yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.