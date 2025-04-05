Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

Sakarya’da Kocaali ile Hendek ilçelerini birleştiren ve doğal güzellikleriyle “Doğa ve Kültür Yolu” olarak bilinen Çam Dağı’nda, son iki ayda üçüncü kez çökme ve heyelan meydana geldi.

900 rakımlı Çam Dağı, eşsiz doğası sayesinde her mevsim doğa tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Ancak yoğun kar yağışlarının ardından bölgede heyelanlar peş peşe yaşandı. Daha önce farklı zamanlarda meydana gelen heyelanların ardından Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi ekipleri, yolu onararak yeniden asfaltladı ve trafiğe açtı.

Kısa süre içinde aynı bölgede bir heyelan daha gerçekleşti. Yeni dökülen asfalt çatladı, yol kenarındaki fındık bahçesinde ise toprak kayması yaşandı.

Hendek’e bağlı Bakacak Mahallesi Muhtarı Saffet Sarı, çöken yolu cep telefonuyla kaydederek durumu belgeledi.

Sarı, “Yol yaklaşık 15 gün önce tamir edildi ama çökmeler durmuyor. Ne olacağını merak ediyoruz. Yolun bu hali araç geçişlerini iyice zorlaştırıyor” diye konuştu.

Sarı’nın çektiği görüntülerde, yeni asfaltın ayrılıp çatladığı ve yolun yanındaki fındık bahçesinde toprağın kaydığı net bir şekilde görülüyor.

Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

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