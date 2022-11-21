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3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 18:03
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Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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D-140 kara yolunun Kuzuluk Mahallesi Kavşağı'nda M.C.Y. idaresindeki 54 FM 281 plakalı otomobil, Ö.Ö. idaresindeki 54 H 0741 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve Recep Kartal (33) idaresindeki motosikletin çarpışması neticesinde zincirleme kaza meydana geldi.

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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