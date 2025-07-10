Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Şehirde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Dalga boylarının artması ve rip akıntısı riskine karşı ilk olarak Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları tarafından denize giriş yasağı kararı alındı.

Öğle saatlerinde hava şartlarının daha da kötüleşmesi üzerine Karasu ilçesi de yasak kapsamına alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarırken, denize girmemeleri yönünde sık sık anonslar yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından uyarılara riayet etmelerini ve denize girmemelerini istedi.