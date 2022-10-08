Sakarya’da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi’nde ikamet eden M.T. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince MT.’ye ait ev ve eklentileri ile bahçesinde yapılan aramalar neticesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA