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Sakarya’da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 12:35
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Sakarya’da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya’da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi’nde ikamet eden M.T. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. 

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince MT.’ye ait ev ve eklentileri ile bahçesinde yapılan aramalar neticesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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