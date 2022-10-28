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3 kız 1 kızı dövüp yerlerde sürükledi

Sakarya’da 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen 3 kız, yaşıtları olan bir kızı dövüp saçından tutarak yerlerde sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:03
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Sakarya'da 3 kız 1 kızı dövüp yerlerde sürükledi

3 kız 1 kızı dövüp yerlerde sürükledi
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İHA'nın haberine göre, olay Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yaşları 18’den küçük olduğu değerlendirilen 3 kız çocuğu, yine kendi yaşıtları olan bir kızı dövüp, saçından tutarak yerlerde sürükledi. 

Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan anlar ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerde; 3 kişilik genç kız çocuklarının, diğer kızı dövüp, saçından tutup yerlerde sürüklediği anlar ve darp edilen kızın ise çığlıkları yer aldı.

Olayın sebebi henüz netlik kazanmazken, paylaşılan görüntüler sonrasında güvenlik güçleri harekete geçti.

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