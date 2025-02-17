Sakarya'da 4 gol 2 kırmızı kart!

Sakaryaspor ile Ankaragücü arasında oynanan mücadele karşılıklı goller sonucunda 2-2 berabere sonuçlandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
21. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mendy, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0
59. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic, toplu ağlarla buluşturdu. 1-1
62. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Owusu, yaptığı ayak içi vuruşuyla toplu ağlara gönderdi. 1-2
77. dakikada Sakaryaspor atağında yapılan faul sonrasında ceza sahası çizgisi dışında topun başına geçen Kakuta’nın vurduğu şutu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.
84. dakikada Burak Çoban'ın sol kanattan son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Ozegovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
90+6. dakikada Cephas, topsuz alanda Kahraman'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kart ardından kırmızı kart gördü.
90+9. dakikada Ankaragücü'nde Kwabena Owusu, topsuz alanda Kahraman'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.