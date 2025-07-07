Sakarya’da ağaçlık alanda yangın

Kaynak: İHA
Sakarya’da ağaçlık alanda yangın

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.20 sıralarında ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde ağaçlıklı alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

sakaryada-agaclik-alanda-yangin-802692-237595.jpg

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba harcanırken, mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son Haberler
İmamoğlu'ndan Özel'e soruşturma açılmasına şiirli tepki! 'Biz sussak, tarih susmayacak'
İmamoğlu'ndan Özel'e soruşturma açılmasına şiirli tepki! 'Biz sussak, tarih susmayacak'
Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgasında 25 kişi gözaltına alındı
Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgasında 25 kişi gözaltına alındı
Bergüzar Korel’in ‘yapay zeka’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü
Bergüzar Korel’in ‘yapay zeka’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü
Sakarya’da ağaçlık alanda yangın
Sakarya’da ağaçlık alanda yangın
Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı