Sakarya'da araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Sakarya'da araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Otoyolun Adapazarı Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GE 0282 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi.

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Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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