Sakarya'da atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü

Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi Yeni Sanayi bölgesi mevkiinde, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda meydana geldi. Sakarya yönünde ilerleyen M.G. kontrolündeki 26 LE 545 plakalı atık kağıt yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Savrulan tır, karşı şeride geçerek aydınlatma direği ve ağaçlara çarptıktan sonra devrildi ve alev aldı. Bir anda alev topuna dönen tırın sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak tırdan geriye hurda yığını kaldı.

Bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.