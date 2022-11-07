﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu

İHA'nın haberine göre, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkiinde denize giren A.A. ve T.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahip Güvenlik Dalgıç ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 buçuk saat sonra A.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken ekipler, kayıp olan şahsı arama çalışmalarına devam ediyor. Olaya şahit olan Kamil Özen, “Yaklaşık 2 buçuk saattir sudalar, herhalde yaklaşık 1 saat önce bir kişinin bağırdığını duyduk. Dalgıçlar suya girdi, adam sonrasında yüzerek çıktı” dedi.