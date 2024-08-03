Sakarya'da barış görüşmesi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akrabalar, barışmak amacıyla bir araya getirildi. Ancak taraflar arasında geçmişe dayalı konular nedeniyle yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sopa ve bıçakların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ayar, H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), R.A. (27) ve E.A. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bıçak darbesi alan Mehmet Ayar, tedaviye alındığı Hendek Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen S.A. ile E.A.’nın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.