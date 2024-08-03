Sakarya'da barış görüşmesi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: DHA
Sakarya'da barış görüşmesi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, barışmak için bir araya gelen husumetli akrabalar arasında çıkan sopa ve bıçaklı kavgada Mehmet Ayar (33) hayatını kaybetti, 2’si ağır, 6 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akrabalar, barışmak amacıyla bir araya getirildi. Ancak taraflar arasında geçmişe dayalı konular nedeniyle yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sopa ve bıçakların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ayar, H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), R.A. (27) ve E.A. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bıçak darbesi alan Mehmet Ayar, tedaviye alındığı Hendek Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen S.A. ile E.A.’nın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Immobile ilk maçında Icardi'nin rekorunu kırdı Spor
Immobile ilk maçında Icardi'nin rekorunu kırdı
Emeklilere kira desteği başladı. Oturdukları ile göre ödeme yapılacak Ekonomi
Emeklilere kira desteği başladı. Oturdukları ile göre ödeme yapılacak
Okan Buruk deliye döndü Spor
Okan Buruk deliye döndü
Hacıosmanoğlu küfür eden taraftara bakın ne yaptı Spor
Hacıosmanoğlu küfür eden taraftara bakın ne yaptı
Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otonom otobüsler ABD trafiğinde Teknoloji
Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otonom otobüsler ABD trafiğinde
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak Ekonomi
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak
Balat’ta 2 katlı ahşap binada balkon çöktü Gündem
Balat’ta 2 katlı ahşap binada balkon çöktü