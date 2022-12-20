Otomobil ata çarptı. At yaralandı

İHA
Sakarya'nın Yörükler Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil, yolda bulunan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan at yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Trafik, atın ve aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
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