Sakarya’da yangın! Çocuk oyun tesisi yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda bulunan çocuk oyun tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan dünde mobilya imalathanesinde yangın çıkmıştı.

Serdivan ilçesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı'ndaki çocuk oyun tesisinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, çocuk oyun tesisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mobilyacılar imalathanesinde yangınMobilyacılar imalathanesinde yangın

ÇARŞIDA DÜN DE 5 İŞ YERİ YANMIŞTI

Öte yandan, ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda dün öğle saatlerinde mobilya imalathanesinde çıkan yangında 5 iş yeri büyük zarar görmüştü. Son iki günde çıkan yangınlar nedeniyle polis geniş çaplı çalışma başlatırken, Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Serdivan Belediyesi zabıta ekipleri inceleme gerçekleştirdi.

Sakarya’da çocuk oyun tesisi alev alev yandı

Sakarya’da çocuk oyun tesisi alev alev yandı

Sakarya’da çocuk oyun tesisi alev alev yandı

Sakarya’da çocuk oyun tesisi alev alev yandı

Sakarya’da çocuk oyun tesisi alev alev yandı

Sakarya’da çocuk oyun tesisi alev alev yandı

Sakarya’da çocuk oyun tesisi alev alev yandı

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