Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arifiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: DHA