Sakarya’da dehşet anları: Genç kadın beton zemine çakıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, yaşanan olay şok etkisi yarattı. 23 yaşındaki U.K, isimli kadın bir iş merkezinin ikinci düştü. Kadın kanlar içerisinde kalırken, yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

Arifbey Mahallesi Şafak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ü.K. (23) iş merkezinin ikinci katından beton zemine düştü. Vatandaşlar kanlar içinde kalan kadının yanına koşarak yardım etmeye çalışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kattan düşerek yaralanan kadının annesinin hastane önünde, "Oy kuzum" diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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