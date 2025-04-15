Sakarya’da dehşet anları: Genç kadın beton zemine çakıldı

Arifbey Mahallesi Şafak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ü.K. (23) iş merkezinin ikinci katından beton zemine düştü. Vatandaşlar kanlar içinde kalan kadının yanına koşarak yardım etmeye çalışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kattan düşerek yaralanan kadının annesinin hastane önünde, "Oy kuzum" diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.