Sakarya’da devrilen traktör can aldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da devrilen traktör can aldı!

Sakarya Kocaali’de devrilen traktörün altında kalan 85 yaşındaki Hüseyin Çatalbaş hayatını kaybetti.

Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 85 yaşındaki Hüseyin Çatalbaş idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

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Kazada Çatalbaş, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Çatalbaş'ın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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