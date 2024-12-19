Sakarya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir inşaat çalışan 29 yaşındaki Feyzullah Sarija, elektrik akımına kapılarak inşaatın 3’ncü katında aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Sarija yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan Feyzullah Sarija (29), elektrik hattının teline temas etti. Bu esnada akıma kapılan Sarija, 3'üncü kattan aşağıya düştü.

Sakarya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü hayatını kaybetti

İnşaatta diğer çalışanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarija, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Sarija, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü hayatını kaybetti


Sarija'nın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Sakarya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü hayatını kaybetti

Sakarya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü hayatını kaybetti

Sakarya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü hayatını kaybetti

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