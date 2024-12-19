Sakarya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü hayatını kaybetti

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan Feyzullah Sarija (29), elektrik hattının teline temas etti. Bu esnada akıma kapılan Sarija, 3'üncü kattan aşağıya düştü.

İnşaatta diğer çalışanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarija, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Sarija, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Sarija'nın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.